Эксперт объяснила, как застройщики скрывают реальную стоимость ипотеки

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская предупредила, что застройщики часто включают недополученную прибыль в стоимость жилья при предложении ипотеки под 3,5% годовых, что может привести к финансовым трудностям для покупателей, сообщает Sputnik .

Застройщики нередко предлагают ипотеку с низкой ставкой в 3,5% годовых на первый год, чтобы привлечь покупателей. Однако, по словам Пожарской, такие программы могут быть обманчивыми. Она отметила, что строительные компании компенсируют недополученную прибыль, увеличивая стоимость квадратного метра.

Пожарская пояснила, что многие покупатели неверно оценивают свои финансовые возможности, рассчитывая только на низкий процент в первый год. После окончания льготного периода ставка значительно возрастает, и заемщики часто сталкиваются с трудностями при выплате кредита. В результате некоторые теряют жилье из-за невозможности погасить долг.

Эксперт добавила, что в нынешних условиях рефинансирование ипотеки становится невыгодным из-за высокой ключевой ставки. По ее словам, подобные маркетинговые акции не всегда честны, а застройщики и банки могут делить полученную маржу.