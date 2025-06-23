Эксперт объяснил, когда кредит под залог квартиры может быть выгодным

Пока ключевая ставка ЦБ остается высокой, россияне будут активнее брать кредиты под залог недвижимости, заявил специалист по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Он подчеркнул, что в некоторых ситуациях такой займ является оптимальным вариантом, сообщила «Газета.Ru» .

«Кредиты под залог имущества — менее рискованные для банка, поэтому более дешевые для заемщика. По сути, это ипотека в изначальном виде. Если человеку нужны деньги на некие цели и есть возможность платить по кредиту, взять деньги под залог жилья — это одно из самых разумных решений. Во многих случаях кредиты под залог квартир берут для покупки другой квартиры (во вторичке), то есть люди ищут варианты приобретения себе или близким родственникам жилья в условиях, когда у застройщиков цены завышены, а выбор объектов не всегда адекватный», — подчеркнул он.

Пока Центробанк сохраняет двузначную ставку, спрос на кредиты под залог недвижимости будет расти. Таким образом, в 2025 году объем обеспеченных займов продолжит увеличиваться. Граждане будут чаще использовать свои квартиры в качестве залога, и масштабы этого явления превысят показатели прошлых лет.

Статистика ЦБ подтверждает эту тенденцию: за первый квартал 2025 года объем выданных кредитов под залог жилья вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 142 млрд рублей.