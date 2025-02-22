Эксперт объяснил эффективность программы реновации в Москве

Столица сохраняет высокие темпы строительства недвижимости. Так, с 2011 года в городе возведено 148,6 млн кв. м, в том числе 64,7 млн кв. м жилья, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Одним из важных элементов градостроительного развития является программа КРТ.

«К концу прошлого года одобрены и перешли в стадию реализации 108 проектов — планируется построить 27,4 млн кв. м недвижимости. В этом году мы увеличим число реализуемых проектов до 150. Также ожидается завершение комплексного развития территории „Октябрьское поле“».

Также градоначальник сообщил, что по программе реновации в новые квартиры переедут около 1 млн москвичей».

На сегодняшний день было введено порядка 5,6 млн кв. м жилья, в том числе 1,34 млн кв. м — в 2024 году. Это позволит расселить свыше 1200 старых домов. В прошлом году переданы под заселение 82 дома, начато переселение свыше 49 тыс. человек.

Всего под заселение передано 359 новостроек, закончено либо ведется переселение более 200 тыс. горожан.

Также проходит проектирование и строительство порядка 9 млн кв. м жилья.

«При реализации таких мега-проектов как программа реновации Москвы важны три принципа: гармоничное распределение площадок, высокий темп и непрерывность реализации. Площадки равномерно распределены по карте города, чтобы не создавать излишней нагрузки на определенный район. При этом темп реализации программы высокий, чтобы быстро преодолеть дискомфортный для горожан период строительства. Непрерывность обеспечивает постоянное совершенствование процессов менеджмента, проектирования и строительства», — прокомментировал архитектор, градостроитель Петр Анурин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве жилого квартала для целей реновации на Шипиловской улице.

«Четыре неэффективно используемых участка общей площадью 13,11 га входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Здесь предусмотрено строительство современного жилья для целей программы реновации и других нужд города. Кроме того, на территории появятся объекты общественно-делового назначения. Вложения в проект составят 35,7 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект — 277,1 млн рублей. В итоге город получит свыше 540 рабочих мест», — заключил он.