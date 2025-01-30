Эксперт: новый Ледовый дворец в Мневниковской пойме вдохновит будущих чемпионов

По словам архитектора, градостроителя Петра Анурина, для столицы является важным развивать спортивную инфраструктуру.

«Многофункциональный спорткомплекс, созданный по совместному проекту с Татьяной Навкой, станет домом для фигуристов, хоккеистов и любителей других видов спорта. На базе спорткомплекса планируется организовать школу фигурного катания, а также регулярно проводить шоу-программы», — сказал градоначальник.

В составе Ледового дворца в том числе будут работать: основная и тренировочная ледовые арены, бросковый зал для хоккеистов, универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, залы для падел-тенниса и единоборств, два хореографических и тренажерный залы.

Мневниковская пойма — один из крупнейших центров развития столицы. Благодаря новым станциям метро и строительству дорог удалось радикально повысить ее транспортную доступность.

Также тут появится крупный спортивный кластер, в который, помимо Ледового дворца, войдут Академия хоккея Александра Овечкина, Центр подготовки сборной России по футболу, многофункциональный корпус с ареной для керлинга, баскетбольный клуб ЦСКА и гребная база.

«Наряду с площадками для занятий физкультурой во дворах жилых домов и парках, строятся спортивные комплексы профессионального уровня. Мневниковская пойма — район с прекрасной экологией и транспортной доступностью, соседствующий с районом Крылатское, где расположены знаменитые олимпийские объекты: велотрек, велотрасса и Гребной канал. Такое удачное размещение нового Ледового дворца создаст синергетический эффект, который будет вдохновлять будущих чемпионов на победы», — объяснил Анурин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках программы КРТ.

«В 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые планируют построить по программе комплексного развития территорий, войдут бассейны, скалолазные центры и универсальные залы. Общая площадь спортивных объектов составит около 520 тыс. кв. м. Эта инфраструктура позволит обеспечить высокий уровень комфорта для жителей будущих кварталов, а также создать 12,1 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.