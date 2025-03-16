«По итогам голосования, из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро „АПЕКС“, которую поддержали 29% взрослых и 42% детей», — написал градоначальник.

Генеральный директор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик рассказала более подробно о данном проекте. По ее словам, он рассчитан на молодое поколение, поэтому создатели попытались заглянуть в будущее. Она подчеркнула, что подобные знаковые проекты во время создания часто сталкиваются с критикой, а спустя определенное время становятся визитной карточкой города.

«К примеру, в свое время происходило и с Эйфелевой башней в Париже. Французский писатель Ги де Мопассан так ненавидел Эйфелеву башню, что ездил в нее обедать. Он говорил, что это единственное место, с которого не виден этот скелет. В наши дни Эйфелева башня является не просто визитной карточкой Парижа, но и символом путешествий во всем мире. Сегодня сложно себе представить, что многие великие люди того времени были против строительства башни», — резюмировала она.

Также эксперт считает, что новое здание Большого Московского цирка — знаковый архитектурный проект мирового уровня, который со временем станет визитной карточкой Москвы для туристов со всего мира.