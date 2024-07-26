Эксперт: недвижимость Московского региона оценят с поправкой на ужесточение ЦБ

Застройщики и банки ожидают заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, поскольку рынок недвижимости Московского региона нужно оценивать, учитывая жесткость политики Банка России, сообщила РИАМО вице-президент Easy Home Юлия Березникова.

Цены на жилье в Москве растут постоянно уже последние 10 лет, однако рынок находит своих покупателей, комментирует ситуацию она. Москва активно развивается, создает новые рабочие места и благоприятные условия для бизнеса, развивает инфраструктуру. Поэтому, как в любом мегаполисе мира, жилье здесь будет востребовано, даже несмотря на рост цен, отмечает эксперт.

«Вероятно, что в ближайшие 2-3 месяца мы увидим корректировку стоимости лота и квадратного метра в сторону снижения. Однако аналитики оценивают рост цен в годовой перспективе. И здесь благодаря успехам первого полугодия мы все-таки увидим плавный рост в годовом выражении», — говорит Березникова.

По ее мнению, как и в период любой рецессии, застройщики начнут предлагать различные инструменты скидок, рассрочек и спецпредложений.

Однако оценивать рынок Московского региона нужно с поправкой на ужесточение регулятора, например, ЦБ РФ может отменить околонулевые рассрочки как инструмент создания повышенной кредитной нагрузки на граждан, говорит эксперт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сказал Воробьев.