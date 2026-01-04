Эксперт назвала законные способы снизить платеж по ипотеке

Легальные инструменты помогают сократить ежемесячный платеж и общую переплату по ипотеке — от рефинансирования до досрочного погашения и льготных программ, сообщила РИАМО заместитель коммерческого директора СК10 Дарья Боковня.

«Существует несколько законных способов снизить ипотечную нагрузку. Первое, что стоит рассмотреть, — это рефинансирование в другом банке, если там предлагают более низкую процентную ставку, чем у вас сейчас. Второй вариант — сменить схему платежей с аннуитетной на дифференцированную, если ваш банк это допускает; это снизит общую переплату», — рассказала Боковня.

Она отметила, что третий и самый действенный метод — частичное досрочное погашение. Направляя дополнительные средства в счет погашения основного долга, можно подать заявление на пересчет платежа, уменьшив его ежемесячный размер.

«Также не забывайте о льготных программах, таких как „Семейная ипотека“, которые изначально предполагают сниженную ставку и позволяют рефинансироваться на нее. Иногда помогает и пересмотр страховки, если вы найдете более выгодный вариант», — заключила специалист.

