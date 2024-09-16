Эксперт назвала способы снижения налогов при продаже недвижимости

Один раз в год можно уменьшить сумму доходов на величину налогового вычета, которая на сегодня составляет 1 млн рублей, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Существует несколько законных способов снижения налогооблагаемой базы с продажи недвижимости. В частности, один раз в год можно уменьшить сумму доходов на величину налогового вычета, которая на сегодня составляет 1 млн рублей. Если квартира была продана за 10 млн рублей, то, применив налоговый вычет, собственнику придется уплатить налог не с 10, а 9 млн рублей, то есть в размере 1,17 млн рублей», — сказала Никитина.

Она добавила, что если в год человек продает 2 и более объекта недвижимости, то налоговый вычет можно использовать только на один объект. Если двое и более продавцов используют налоговый вычет по одному договору, то 1 млн распределяется между всеми.

«Также сумму доходов с продажи недвижимости можно уменьшить на сумму расходов, если объект был приобретен ранее. Например, если квартира была приобретена в 2021 году за 10 млн рублей, а сегодня продается за 15 млн, то налог необходимо будет уплатить с разницы цены продажи и покупки, то есть с 5 млн рублей», — отметила риелтор.

Никитина уточнила, что, кроме этого, в расходы можно включить затраты наследодателя/дарителя из числа близких родственников.

«К примеру, мать подарила текущему собственнику квартиру в 2020 году, которую сама приобрела в 2018-м за 5 млн рублей. Он продает ее в 2021-м за 6 млн. В этом случае сможет уменьшить доход в размере 6 млн на сумму расходов матери и заплатить налогов всего с 1 млн рублей», — рассказала специалист.