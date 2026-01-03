Эксперт назвала простой способ понять, потянете ли вы ипотеку

Перед тем, как брать ипотеку, важно честно оценить нагрузку на бюджет и не ориентироваться только на одобрение банка, сообщила РИАМО заместитель коммерческого директора СК10 Дарья Боковня.

«Чтобы рассчитать ипотеку, начните с онлайн-калькуляторов на сайтах крупных банков или агрегаторов. Они дадут точный размер ежемесячного платежа, исходя из суммы кредита, срока и ставки. При расчете ипотеки есть золотое правило — ежемесячный платеж не должен превышать 40% от чистого дохода семьи, а для комфортной жизни лучше уложиться в 25%», — сказала Боковня.

Она отметила, что лучший стресс-тест — это пробный бюджет: нужно попробовать 3-6 месяцев откладывать сумму будущего платежа на отдельный счет, имитируя реальную нагрузку. Если после этого качество жизни не упало критически и остались сбережения — с ипотекой получится справиться.

«Например, при доходе в 100 тыс. руб. комфортный платеж составит 25-30 тыс. руб. И, главное, обращайте внимание на акции как банков, так и застройщиков. На рынке множество постоянно меняющихся предложений для облегчения ипотечной нагрузки», — посоветовала эксперт.

