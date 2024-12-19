Эксперт назвала программы КРТ важным импульсом для развития районов

В Москве утвердили планировку части производственной зоны № 32 Котляково. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о подписании соответствующего постановления. Директор партнерских программ компании полного цикла по развитию качественной городской среды CM International Ольга Ахсянова подчеркнула, что программы КРТ и реновации становятся толчком для развития района.

Современный ЖК вместо складов

Планируемая для комплексного развития территория площадью 10,31 га располагается на юге Москвы в районе Царицыно между путями Павелецкого направления МЖО и Деловой улицей. На данный момент на площадке располагаются складские объекты.

«Проект планировки предусматривает строительство современного жилого квартала для реализации программы реновации. Здесь возведут здание школы для тысячи учеников, детский сад для 250 воспитанников и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», — отметил Собянин.

Он уточнил, что суммарная площадь застройки составит 210,5 тыс. кв. м.

Благоустройство территории

Во время развития улично-дорожной сети планируется реконструировать участки Кавказского бульвара и Деловой улицы, а также строительство проездов.

Территория будет озеленена и благоустроена, на ней оборудуют парковки для автомобилей, детские и спортивные площадки. Также будут построены распределительно-трансформаторная и две трансформаторные подстанции.

Благодаря реорганизации участка промышленной зоны в городе появится 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Мнение эксперта о программе КРТ

Как пояснила Ольга Ахсянова, программы комплексного развития территории и программы реновации имеют общий важный эффект — они становятся толчком для развития района.

«Появление новых жилых кварталов в высоко урбанизированных районах — это возможность обновить среду и сделать ее органичной времени и запросам. Например, появление коммерческих площадей на первых этажах, дворов, закрытых от машин, обновленных детских и спортивных площадок и так далее. Кроме того, появление большого жилого квартала влечет за собой появление социальной, образовательной и культурной функции, стимулирует развитие транспорта, что становится привлекательным для инвесторов и коммерческих сервисов. Все вместе это повышает качество среды и уровень жизни в районе», — сказала Ахсянова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации неэффективно используемых территорий на северо-западе столицы.

«Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 га входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 млрд рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест», — отметил Ефимов.