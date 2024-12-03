Эксперт назвала программу реновации уникальным инструментом Москвы

В настоящее время по программе реновации на западе столицы проектируют и строят порядка 1 млн кв. м современного жилья, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик отметила эффективность программы.

С целью волнового переселения жителей в ЗАО столичные власти подобрали 61 стартовую площадку.

«Уже построено 40 жилых комплексов, из них передано под заселение 39. Новые квартиры получили около 20,6 тыс. человек. В районе Раменки программа реновации полностью завершена», — рассказал Собянин.

Он добавил, что вблизи жилых кварталов возводят социнфраструктуру. Так в Очаково-Матвеевском готовы уже 2 детсада и строится школа. Скоро начнется возведение еще 1 школы и детсада. В районах Филевский Парк и Тропарево-Никулино будут возведены 2 школы, а в Солнцево — детский сад.

Как отметила генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик, обеспечение высокого качества жизни населения на сегодняшний день является одной из важнейших задач городских властей. Выполнение этой задачи связано с формированием комфортной городской среды, включающей в себя благоустройство, объекты социальной инфраструктуры, а также современное комфортное жилье, являющееся базовой составляющей комфортной городской среды в отдельно взятом городе.

«Москва на протяжении нескольких лет сохраняет лидирующие позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни. Во многом это является заслугой городских властей, которые реализуют целый комплекс мероприятий по повышению качества жизни в столице. Многие из мероприятий, в частности, механизм комплексного развития территорий и Программа реновации были разработаны и впервые применены именно в Москве. Данные мероприятия показали свою эффективность и по этой причине планируется их применение во всех регионах Российской Федерации», — сказала Зубарик.

Эксперт подчеркнула, что программа реновации на данный момент остается уникальным инструментом столичных властей. Она реализуется с 2017 года и предполагает переселение 1 млн москвичей в новые комфортные дома до 2032 года.

«Помимо сноса устаревшего жилого фонда и строительства нового жилья программа также предполагает строительство детских садов, школ, поликлиник, торгово-развлекательных центров, спортивных комплексов, а также благоустройство и улучшение транспортной сети. Реализация программы реновации началась с 5 экспериментальных площадок, для которых в рамках конкурса были разработаны концепции. Пилотным проектом, реализованным в рамках программы реновации, стал проект облика реновации района Проспекта Вернадского, разработанный при участии архитектурно-градостроительного бюро „Мастер’c План“», — рассказала Зубарик.

По ее словам, в рамках проекта были разработаны и апробированы решения, которые в дальнейшем были успешно использованы в последующих проектах программы реновации.

«В настоящий момент в рамках программы реновации только на западе Москвы проектируется и строится около 1 млн кв. м жилья. При этом уже построено 40 жилых комплексов, в которых жилье получили 20,6 тыс. человек. Помимо жилья возводятся и современные объекты социальной инфраструктуры. Новое качественное жилье повысит комфортность и качество жизни в районах. Развитие социальной инфраструктуры обеспечит доступ к качественным услугам образования и здравоохранения, что, в свою очередь, положительно скажется на качестве жизни местного населения», — пояснила эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе расселения из старых домов по программе реновации.

«С начала реализации программы реновации расселение затронуло свыше 1080 домов, в 857 из них этот процесс полностью завершен. Больше всего зданий освободили на юго-востоке столицы — 138, на востоке — 124, на западе — 110. Впоследствии дома демонтируют, на месте сноса построят жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой», — отметил Ефимов.