Эксперт назвала пять ошибок, из-за которых ипотека становится неподъемной

Эксперт Боковня: заемщики часто не учитывают расходы на ремонт при ипотеке

Проблемы с ипотекой часто начинаются еще на этапе расчетов: заемщики нередко смотрят только на ежемесячный платеж и низкую ставку, упуская скрытые расходы, рассказала в беседе с РИАМО заместитель коммерческого директора СК10 Дарья Боковня.

«Заемщики часто подходят к расчету упрощенно, что ведет к проблемам в будущем. Самая распространенная ошибка — это учет только самого кредитного платежа без сопутствующих расходов: ежегодного страхования, возможных комиссий, затрат на нотариуса, оценку и, что важно, будущего ремонта в новой квартире», — сказала Боковня.

Она добавила, что вторая ошибка — «зацикленность» на низкой процентной ставке при игнорировании полной стоимости кредита, куда входят все платы.

«Третье — брать кредит на максимально длинный срок только для того, чтобы одобрили большую сумму, не думая о колоссальной переплате. Четвертый серьезный просчет — планирование бюджета без создания финансовой подушки безопасности на 3-6 месяцев», — перечислила специалист.

Эксперт отметила, что, в-пятых, многие не уточняют условия досрочного погашения заранее, что может лишить их главного инструмента экономии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.