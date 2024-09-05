Эксперт назвала эффективные инструменты для продажи квартиры

При продаже квартиры надо сконцентрироваться на состоянии самого жилья и сборе данных о районе и доме, в которых расположен объект, и провести аналитику рынка. Об этом РИАМО сообщила заместитель руководителя офиса продаж компании «ТСН Недвижимость» Софья Полякова.

«Первое, с чего следует начинать при продаже квартиры, — это сбор как можно большего количества данных о районе и доме, в которых расположен объект, и проведение аналитики рынка. В данном случае речь идет не только об изучении похожих вариантов жилья, которые выставлены на продажу через общедоступные площадки, например, ЦИАН или „Авито“, но и о проведении консультаций со специалистами, способными подсказать, за какую стоимость такие объекты были реально проданы за последние 6 месяцев», — сказала Полякова.

Она добавила, что, только проанализировав данную информацию, следует выстраивать ценовую политику в отношении своей квартиры. При этом важно знать и понимать не только все конкурентные преимущества объекта по сравнению с остальными, но и объективно учитывать все его недостатки и недочеты, если таковые имеются. Для проведения аргументированных переговоров с потенциальным покупателем это просто необходимо.

Важность уборки

«Второй момент — перед тем как выставлять объект на продажу, его необходимо максимально подготовить. Здесь надо понимать, что хороший клининг и мелкий косметический, но правильно сделанный ремонт значительно увеличивают шансы на продажу. Редкий покупатель выбирает среди похожих вариантов только по планировке или по квадратным метрам. Он как бы примеряет квартиру на себя», — объяснила эксперт.

Полякова вспомнила не один случай, когда в квартире было элементарно не убрано с прицелом на то, что продать ее хотели по цене ниже рынка, а покупатели все равно не спешили ее приобретать.

«Многие люди просто не могут представить, как привести объект в порядок, и не могут „развидеть“ этот бардак, что находится перед ними. Соответственно рассматривать такой вариант, даже если он по другим показателям соответствует их требованиям, не будут. В моей практике были случаи, когда покупатели делали выбор в пользу конкретной квартиры, когда чувствовали в ней уют и тепло, хорошую атмосферу вплоть до запахов свежесваренного борща и постиранного белья», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что квартира для продажи должна быть чистой, убранной, теплой и уютной. Необходимо максимально убрать лишние вещи, чтобы создать ощущение пространства. Можно использовать разные предметы декора, сейчас их огромное количество на всех маркетплейсах. При необходимости можно подклеить или перекрасить обои в светлые тона, чтобы жилье выглядело более свежим и современным.

Фотографии и объявление

«Третий момент, который помогает ускорить продажу квартиры сегодня, — это качественные фото для привлечения внимания покупателей. Их нужно сделать обязательно. Опять-таки, как показывает практика, недостаточно просто сделать фото на суперсовременный телефон. Фото должны быть светлыми, на них должно быть хорошо видно пространство. Они должны подчеркивать все достоинства квартиры и убирать все ее недостатки», — разъяснила замруководителя офиса продаж.

По ее оценке, еще один немаловажный момент — хорошо составленное объявление о продаже. На этапе выставления квартиры на рекламные площадки следует правильно указать все параметры, написать красивый продающий текст, опять-таки подчеркивающий все достоинства.

«Само объявление необходимо отслеживать и делать регулярное продвижение, так как за время экспозиции будут появляться новые объекты. Соответственно количество просмотров значительно уменьшится», — заключила Полякова.