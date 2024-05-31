Эксперт назвал выгодные районы в Москве для аренды коммерческой недвижимости

В Москве в топ-4 локаций для аренды коммерческой недвижимости входят районы возле станций метро «Спартак», «Площадь Ильича», «Технопарк», а также Раменки, сообщил РИАМО партнер агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Армен Котанджян.

«Самыми перспективными локациями для аренды торговой недвижимости сегодня являются районы, в которых на большой территории ведется плотная жилая застройка и наблюдается дефицит уже имеющихся коммерческих площадей, в том числе районы комплексного освоения территории. Исходя из данных параметров, в Москве в топ-4 таких локаций входят районы возле станций метро „Спартак“, „Площадь Ильича“, „Технопарк“, а также Раменки», — сказал Котанджян.

Станция «Технопарк»

Он добавил, что район станции «Технопарк» сегодня активно застраивается крупными жилыми комплексами от ведущих застройщиков. Здесь возводятся такие проекты как Nagatino i-Land, ЖК Shagal, Wow, квартал на набережной Now.

«В локации будет очень плотная жилая застройка. Плюс к этому здесь расположено большое количество офисной недвижимости. То есть формируется кластер с огромным количеством квартир и платежеспособной аудиторией, что открывает очень хорошие перспективы для аренды торговых помещений и открытия там магазинов, аптек, заведений общественного питания», — рассказал специалист.

«Площадь Ильича»

Котанджян информировал, что в районе «Площадь Ильича» строится сверхмасштабный жилой проект «Символ» от компании «Донстрой».

«По сути, это даже не ЖК, а целое пространство, которое возводится на огромной территории бывшего завода, где уже сдано в эксплуатацию более 800 тыс. квадратных метров жилой недвижимости, объекты социальной инфраструктуры, пешеходная зона. У арендаторов, успевших открыть там объекты с хорошей концепцией, дела идут очень хорошо, траффик людей просто великолепный. Данный потенциал еще не исчерпан», — уточнил эксперт.

Раменки и ГК «Самолет»

По оценке эксперта, схожая ситуация наблюдается в Раменках, где тот же застройщик реализует два очень крупных жилых комплекса: «Событие» и «Огни». Локация очень интересная для аренды коммерческого помещения.

«Помимо плотной застройки и значительного прироста жителей она отличается отличной транспортной доступностью, окружена сразу несколькими станциями метро. Активно застраивается, тем самым имеет отличный потенциал для аренды коммерческой недвижимости, локация возле станции метро „Спартак“» — поделился Котанджян.

Арендаторам коммерческих помещений можно присмотреться к районам столицы, где свои проекты возводит группа компаний «Самолет», посоветовал он.

«Данный застройщик практически все квартиры продает с полной отделкой, некоторые даже с меблировкой. Соответственно, жители будут быстрее заселяться в новые дома, и арендатор сможет сразу найти конечных покупателей для своей продукции», — резюмировал специалист.