Эксперт назвал удачным выбранный горожанами облик Большого Московского цирка

Из 6 предложенных вариантов победила концепция архитектурного бюро «АПЕКС», набравшая 29% голосов среди взрослых и 42% — среди детей.

Этот проект станет основой для разработки градостроительной и проектной документации, работа над которой уже началась. Предстоят проектирование, строительство и оснащение нового цирка передовыми технологиями и оборудованием. Новое здание будет значительно превосходить старое по мощности и функциональным возможностям.

Мэр города поблагодарил москвичей за активное участие в выборе будущего облика объекта.

«Выбранную концепцию считаю удачной. Она полностью соответствует сути циркового искусства: демонстрация необычного и смешного, демонстрация яркости и эмоций. Кроме того, важная идея нового цирка в Мневниковской пойме — превратить цирк в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день. И когда это станет местом для семейного отдыха, это будет преимуществом не только для района, а для города в целом», — отметил Хижняк.