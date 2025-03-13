Эксперт назвал удачным выбранный горожанами облик Большого Московского цирка
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
Жители столицы по результатам серии голосования на платформе «Активный гражданин» определились с обликом нового Большого Московского цирка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Экономист, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк назвал выбранный облик удачным.
Из 6 предложенных вариантов победила концепция архитектурного бюро «АПЕКС», набравшая 29% голосов среди взрослых и 42% — среди детей.
Этот проект станет основой для разработки градостроительной и проектной документации, работа над которой уже началась. Предстоят проектирование, строительство и оснащение нового цирка передовыми технологиями и оборудованием. Новое здание будет значительно превосходить старое по мощности и функциональным возможностям.
Мэр города поблагодарил москвичей за активное участие в выборе будущего облика объекта.
«Выбранную концепцию считаю удачной. Она полностью соответствует сути циркового искусства: демонстрация необычного и смешного, демонстрация яркости и эмоций. Кроме того, важная идея нового цирка в Мневниковской пойме — превратить цирк в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день. И когда это станет местом для семейного отдыха, это будет преимуществом не только для района, а для города в целом», — отметил Хижняк.