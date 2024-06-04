Эксперт назвал ценовые тренды в инвестиционной недвижимости

На рынке недвижимости, предназначенной для инвестиций, наблюдаются различные ценовые тенденции, которые зависят от того, о массовом или элитном сегменте идет речь, сообщил РИАМО сооснователь и генеральный директор фонда «Бридж» Максим Федотов.

Например, продавцы в массовом сегменте сталкиваются с резким падением спроса, констатирует он.

«Это заставляет их корректировать цены, чтобы привлечь покупателей, поскольку объем спроса значительно снизился», — подчеркивает эксперт.

Флипперы и инвесторы, занимающиеся срочным выкупом квартир, наоборот, активно следят за ценами и выбирают выгодные предложения, так как продавцы более охотно идут на уступки.

«В дорогом сегменте, где стоимость объектов начинается от 30 миллионов рублей, ситуация остается стабильной. Люди, имеющие возможность получить кредит либо у работодателя, либо в банке, продолжают спокойно решать свои жилищные вопросы, как и прежде», — отмечает Федотов.

По его словам, в преддверии окончания льготной ипотеки на рынке недвижимости в целом наблюдаются значительные изменения.

«Для людей, стремящихся решить свой жилищный вопрос и приобрести квартиру для себя, ипотека или субсидии остаются основными вариантами. Те, у кого уже одобрена ипотека, активно ищут варианты и заключают сделки. Однако те, кто не успел получить ипотеку, ждут новых условий льготных программ, под которые они могли бы попасть. Таким образом, решение жилищного вопроса для них откладывается», — говорит эксперт.