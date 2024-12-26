Эксперт назвал реновацию одним из ключевых инструментов градостроительной политики Москвы

Мнение жителей столицы является основой программы реновации жилого фонда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед Мосгордумой с ежегодным отчетом о работе столичного правительства. Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик отметила значимость программы для градостроительной политики.

Как отметил мэр, благодаря реализации реновации на постоянной основе качественное новое жилье смогут получить сотни тысяч жителей города. Полностью программу завершат к 2032 году.

«Мы выполним все обязательства, взятые на себя в рамках реновации», — подчеркнул Собянин.

Однако вместе с окончанием действия программы проблемы с жильем в городе не решатся — возникнут более сложные задачи.

Как отметил Собянин, после 2032 года в программу реновации будут включать дома в 9 и 12 этажей, построенные в 1960–1970 годы.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году для обновления городского жилого фонда. В рамках программы сносят ветхие и аварийные дома, построенные до 1960 года, не соответствующие современным стандартам. Жителям сносимых домов предлагают новые квартиры в современных ЖК, как правило, с улучшенной инфраструктурой и большими площадями.

Новые дома по программе строят в пределах того же района, в котором находились старые, благодаря чему жители остаются в знакомой обстановке.

В рамках программы осуществляются меры соцподдержки жителей, включая помощь в переезде и компенсации. Привлечение жителей к процессу обсуждения новых проектов и планов застройки является важной частью программы.

Как отметила Зубарик, программа реновации является один из ключевых инструментов градостроительной политики в Москве. Она реализуется с 2017 года и предполагает переселение 1 млн москвичей в новые комфортные дома до 2032 года. Помимо строительства нового жилья на месте ветхого также возводится вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы, а также производится благоустройство территории и улучшение транспортной сети.

«Москва традиционно задает вектор в области городского развития в России. Согласно представленному мэром столицы отчету о результатах деятельности правительства Москвы за 2024 год, один из основных курсов развития столицы — развитие ее полицентричности. Реализация программы реновации также вносит вклад в достижение этой цели: повышение плотности населения в спальных районах и их насыщение различными досуговыми, культурными и спортивными учреждениями делает спальные районы новыми точками притяжения жителей из других районов», — уточнила Зубарик.

Она добавила, что вместе с общим развитием транспортной системы и децентрализацией сети железнодорожного транспорта в Москве программа реновации повышает межрайонную мобильность жителей столицы и позволяет повысить доступность базовой инфраструктуры.

«Программа реновации — это четко организованный многозадачный процесс. Важно, чтобы при реализации программы горожане не испытывали дискомфорт. Для этого необходимо гармонично распределять площадки по карте города и вдумчиво планировать поэтапное переселение жильцов. Такой подход, особенно на больших территориях, требует определенного времени на реализацию, в течение которого подходит очередь более новых поколений домов», — сказал архитектор, основатель архитектурной компании Петр Анурин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе программы реновации в столице.

«Более 3,2 тыс. жителей 21 старого дома на севере, западе, востоке и юго-востоке столицы приступают к переселению по программе реновации. Для них подготовили 7 современных жилых комплексов. Всего за время реализации программы реновации в Северном, Западном, Восточном и Юго-Восточном административных округах предложения равнозначных квартир уже получили более 100 тыс. человек», — сказал Ефимов.