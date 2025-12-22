Эксперт назвал оптимальное время для покупки квартиры в 2026 году

Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский заявил, что наиболее выгодно покупать вторичную квартиру в России летом 2026 года, когда ожидается снижение ипотечных ставок и рост скидок от продавцов, сообщает Газета.ru .

Финансовый эксперт и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что оптимальным периодом для покупки вторичного жилья в 2026 году станет лето — с июня по август. По его словам, к этому времени ожидается начало снижения ключевой ставки Центробанка до 12–13%, что приведет к удешевлению ипотеки.

Трепольский отметил, что летом традиционно снижается деловая активность, а продавцы на вторичном рынке становятся более сговорчивыми. В этот период покупатели смогут приобрести квартиру по прежним ценам, а в будущем — рефинансировать кредит под более низкий процент.

Эксперт также посоветовал тем, кто планирует покупку новостройки, обратить внимание на конец кварталов, особенно на декабрь 2026 года, когда застройщики могут предлагать максимальные скидки. Однако он предупредил, что при быстром снижении ключевой ставки цены на жилье могут начать расти раньше ожидаемого.

Трепольский добавил, что в Москве существенного снижения цен не ожидается, а в регионах интересные предложения могут появиться уже весной. Для региональных сделок эксперт рекомендовал начинать мониторинг рынка заранее.

