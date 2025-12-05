Эксперт назвал меры защиты при покупке квартиры после дела Долиной

Член Ассоциации юристов России Антон Арифулин рекомендовал покупателям жилья рассматривать сделку как инвестиционный проект, заранее закладывая в бюджет расходы на юриста, нотариуса и безопасные расчеты, сообщает РИА Новости .

По его словам, эти затраты составляют менее 1% от стоимости жилья, но предотвращают многолетние судебные споры, подобные резонансному делу Ларисы Долиной, у которой через суд вернули проданную квартиру.

Арифулин выделил три основных этапа защиты. Это анализ объекта и цепочки прав — изучение расширенной выписки ЕГРН, судебных баз и истории сделок, особенно при быстрых перепродажах или семейных конфликтах. Нотариальное удостоверение сделки — добровольное обращение к нотариусу обеспечивает проверку документов и страховую ответственность специалиста. Безопасные расчеты и страхование — использование банковского аккредитива или сейфовой ячейки, а также полис страхования титула для компенсации риска оспаривания сделки.

Юрист подчеркнул, что вся документация проверок должна сохраняться как доказательство добросовестности покупателя в случае судебных разбирательств.

