Эксперт назвал меры защиты при покупке квартиры после дела Долиной

Юрист рассказал, как избежать «схемы Долиной» при покупке «вторички»
Недвижимость

Член Ассоциации юристов России Антон Арифулин рекомендовал покупателям жилья рассматривать сделку как инвестиционный проект, заранее закладывая в бюджет расходы на юриста, нотариуса и безопасные расчеты, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти затраты составляют менее 1% от стоимости жилья, но предотвращают многолетние судебные споры, подобные резонансному делу Ларисы Долиной, у которой через суд вернули проданную квартиру.

Арифулин выделил три основных этапа защиты. Это анализ объекта и цепочки прав — изучение расширенной выписки ЕГРН, судебных баз и истории сделок, особенно при быстрых перепродажах или семейных конфликтах. Нотариальное удостоверение сделки — добровольное обращение к нотариусу обеспечивает проверку документов и страховую ответственность специалиста. Безопасные расчеты и страхование — использование банковского аккредитива или сейфовой ячейки, а также полис страхования титула для компенсации риска оспаривания сделки.

Юрист подчеркнул, что вся документация проверок должна сохраняться как доказательство добросовестности покупателя в случае судебных разбирательств.

