Эксперт назвал 3 главных правила безопасной покупки недвижимости
Эксперт по инвестициям в коммерческую недвижимость Федор Степанов рассказал, как избежать рисков при покупке квартиры. Он выделил три основных правила, которые помогут защитить покупателя от неприятностей, сообщает RT.
Покупка недвижимости требует особой внимательности, поскольку ошибки в таких сделках могут привести к серьезным финансовым потерям. Эксперт по инвестициям в коммерческую недвижимость Федор Степанов выделил три главных правила, которые помогут обезопасить себя при покупке квартиры.
Первое правило — не спешить с принятием решения. Степанов отметил, что все «срочные» и «горящие» предложения должны вызывать настороженность, так как за спешкой часто скрываются юридические проблемы или недостатки объекта. Особенно важно соблюдать это правило в преддверии праздников, когда активность мошенников возрастает, а покупатели склонны принимать решения на эмоциях.
Второе правило — оформление сделки через нотариуса. Эксперт пояснил, что нотариальное сопровождение обеспечивает дополнительную защиту: нотариус проверяет юридическую чистоту объекта, наличие обременений и залогов, а также фактического собственника. Кроме того, расчет через нотариальный депозит снижает риски обеих сторон, так как деньги передаются продавцу только после перехода права собственности.
Третье правило — тщательная проверка продавца. Степанов подчеркнул, что важно изучить не только объект недвижимости, но и информацию о продавце или компании. Для этого можно использовать открытые источники, чтобы проверить наличие банкротств, судебных дел и налоговых задолженностей. Особое внимание эксперт советует уделять проверке на банкротство продавца.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.