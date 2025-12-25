Эксперт назвал 3 главных правила безопасной покупки недвижимости

Эксперт по инвестициям в коммерческую недвижимость Федор Степанов рассказал, как избежать рисков при покупке квартиры. Он выделил три основных правила, которые помогут защитить покупателя от неприятностей, сообщает RT .

Покупка недвижимости требует особой внимательности, поскольку ошибки в таких сделках могут привести к серьезным финансовым потерям. Эксперт по инвестициям в коммерческую недвижимость Федор Степанов выделил три главных правила, которые помогут обезопасить себя при покупке квартиры.

Первое правило — не спешить с принятием решения. Степанов отметил, что все «срочные» и «горящие» предложения должны вызывать настороженность, так как за спешкой часто скрываются юридические проблемы или недостатки объекта. Особенно важно соблюдать это правило в преддверии праздников, когда активность мошенников возрастает, а покупатели склонны принимать решения на эмоциях.

Второе правило — оформление сделки через нотариуса. Эксперт пояснил, что нотариальное сопровождение обеспечивает дополнительную защиту: нотариус проверяет юридическую чистоту объекта, наличие обременений и залогов, а также фактического собственника. Кроме того, расчет через нотариальный депозит снижает риски обеих сторон, так как деньги передаются продавцу только после перехода права собственности.

Третье правило — тщательная проверка продавца. Степанов подчеркнул, что важно изучить не только объект недвижимости, но и информацию о продавце или компании. Для этого можно использовать открытые источники, чтобы проверить наличие банкротств, судебных дел и налоговых задолженностей. Особое внимание эксперт советует уделять проверке на банкротство продавца.

