Эксперт Муринец: Москва переживает бум в разнообразии архитектуры школ

Москва сегодня переживает бум в разнообразии архитектуры школ. Тренд на индивидуальный внешний облик объектов образования начался около 10-12 лет назад, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилполитике Общественного совета при Минстрое, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

Так, более 180 школ было построено в Москве с 2011 года.

«При желании дети могут проводить в школе весь день, занимаясь спортом, творчеством, исследованиями. Почти в каждой школе есть кабинеты 3D-моделирования и робототехники. В некоторых оборудованы кино- и фотолаборатории, вокальные и хореографические студии», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Эксперт добавила, что советский период подарил с одной стороны большое количество жилых площадей и социальной инфраструктуры в необходимом для тех времен объеме.

«С другой же стороны это все были объекты по типовым проектам: одни и те же серии домов, школ, садов можно было встретить в разных районах Москвы и зачастую в других городах», — сказала Муринец.

Она пояснила, что причинами столь утилитарного подхода были, конечно, в первую очередь, экономика проектов и скорость их возведения — вся индустрия стройкомплекса (тяжелое машиностроение, стройматериалы, ЖБИ, квалификация рабочей силы, логистика, нормативы и т д) была под это заточена.

«В 90-е и нулевые мы с вами наблюдали инерционную работу этого гигантского моховика, и параллельно изучали и понемногу внедряли лучшие мировые практики. В 2010-е Москва вышла на систематичную работу, направленную на разнообразие и айдентику. Привязанность к своей малой Родине возникает во многом на базе ее отличия от других районов и городов», — уточнила эксперт.

По ее словам, привязанность перерастает в стремление сохранять, облагораживать и развивать свою родную, территорию. Поэтому сегодня и всегда важно сохранять индивидуальный подход к развитию, тем более, когда это касается школы, храма знаний, одного из ярчайших впечатлений детства и юности, фундамента в развитии человека.

Набирает обороты строительство и проектирование новых школ. В этом году построены пять зданий. В ближайшие три года планируется возвести еще около 100. Среди них: школа на 1200 мест в Ватутинках, школа на 600 мест на улице Тюменской в районе Богородское, учебный корпус на 400 мест на улице Генерала Глаголева в Хорошево-Мневниках и школа на 1150 мест в районе Лефортово.