Эксперт Муринец: кампус «Бауманки» строят в соответствии с международным трендом

Территория кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана очень разнообразна по своей архитектуре и атмосфере в целом, как и весь район Басманный, в котором она расположена. В последние годы кампус значительно расширился за счет дополнительных корпусов, как новых, так и отреставрированных, которые ранее были на балансе у других учреждений, сообщила РИАМО архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

«Очень радостно видеть, что в данном кейсе, без необходимости каких-либо компромиссов относительно ТЭПов, сносов, стилистических решений, городом были приняты непростые решения о развитии университета мирового значения, формирования для него соответствующей инфраструктуры и среды, с большим уважением к историческому наследию (вспомним, как мы с вами всем архитектурным сообществом еще пять лет назад переживали за плачевное состояние химлабораторий Императорского училища и Фанагорийских казарм — сегодня это отреставрированные ОКНы и полноценные составляющие экосистемы „Бауманки“) и, главное, к жителям района и города, которые получают общедоступную городскую ткань, сформированную согласно современных международных трендов: больше разнообразных озелененных пространств для пешеходов, городские арт-объекты, удобство перемещения для маломобильных горожан, качественная новая архитектура, аккуратно вписанная в историческую среду», — сказала Муринец.

Отдельно эксперт отметила, что студенты университета получают не только общежития, сопоставимые по качеству с гостиничными номерами класса «люкс», но и проживают свои самые активные, фундаментальные для будущего, студенческие годы в такой осмысленной благородной среде сердца российского инженерного образования, сердца нашей истории и культуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что создание научно-исследовательского кластера МГТУ им. Н. Э. Баумана подходит к завершению.

Новые корпуса ведущего вуза России, которые откроются в сентябре, осмотрел председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Сейчас МГТУ ежегодно выпускает около 5 тыс. специалистов. Также в вузе проводят переподготовку и повышение квалификации инженеров по направлениям ракетно-космической техники, биомедицины, комплексной автоматизации, робототехники и другим.

Одним из флагманских проектов стало создание Центров инженерных компетенций, в которых формируют команды мегапроектов техсуверенитета.

В соответствие с поручением президента на набережной Яузы построили суперсовременный кампус. В него входят комфортные общежития, передовые лаборатории и первоклассные учебные аудитории.

В текущем году окончили работы на 3 объектах:

Центральный кластер, который составили 5 зданий. В них разместятся кластер «Технологии защиты природы — Зелёная территория», Инновационный хаб и многое другое. Между корпусами смонтировали уникальную купольную конструкцию.

Комплекс «Квантум парк», который будет состоять из пространства презентаций разработок, выставочных зон и коворкингов.

Общежития, которые рассчитаны на больше чем 2,3 тыс. студентов.

Первые 6 объектов кластера ввели в 2022 и 2023 годах. Среди них — Многофункциональный научно-образовательный корпус и Центр биомедицинских систем и технологий.

Сейчас рабочие достраивают новый велопешеходный мост через реку Яузу, который расположится на территории кампуса. Пространство в районе вуза уже благоустроили, а набережные реки Яузы приводят в порядок.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что социнфраструктура Москвы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям.

«В общей сложности за 7 месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, 8 медицинских и 10 спортивных объектов, а также 7 объектов культуры. Например, в текущем году завершено строительство таких знаковых сооружений, как три объекта нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана — это центральный кластер, „Квантум-парк“ и многофункциональный комплекс для студентов, а также дворца тенниса в „Лужниках“, Дворца спорта и образования Ирины Винер в районе Троицк, физкультурно-оздоровительного комплекса „Раменки“», — рассказал Ефимов.