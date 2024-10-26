В Мневниковской пойме появится новый пешеходный мост, который свяжет районы Хорошево-Мневники и Крылатское, а также даст жителям дополнительный маршрут, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Впишем постройку в существующую и будущую улично-дорожную сеть поймы. С обеих сторон моста установим пандусные сходы, а с южного берега — лестницу. Строение с эффектными округлыми арками будет порядка 400 метров в длину. Чтобы подчеркнуть красоту моста в ночное время, специалисты предусмотрели архитектурную подсветку», — уточнил градоначальник.

Помимо этого, технический директор UNK Сергей Сафронов добавил, что на сегодняшний день столица смотрит на объект не отдельно, а в окружении мастер-плана, утвержденного городом в долгосрочном развитии.

«Уже не очень интересны одиночные, пусть и прекрасно сделанные дома. Город хочет развиваться комплексно, в связке с дорогами, социальными объектами и благоустройством. И новый пешеходный мост в Мневниковской пойме этому подтверждение. Именно в этой локации UNK комплексно проектируют и строят сейчас современный ЖК. Очень интересная работа и наглядный пример комплексного развития. В локации, где по сути ничего не было, город создал метро, построил мост, мы совместно с городом создали благоустройство для коммерческой части проекта. На территории предусмотрены парки, школы, сады, спортивные объекты, серфинг-центр. Здесь также расположен ледовый дворец», — объяснил Сергей Сафронов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об обустройстве пешеходного бульвара на части бывшей промзоны Северянин.

«Программа комплексного развития территорий позволяет возводить комфортные городские кварталы и создавать современные общественные пространства: парки, скверы, набережные. Например, на части бывшей промзоны Северянин неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10 процентов всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», — заключил вице-мэр.