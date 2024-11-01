Эксперт: Москва предоставляет бизнесу значительные льготы по аренде недвижимости

В течение последних 14 лет в Москве создали систему разнообразных льгот и возможностей в имущественной сфере. Одной из них стала аренда городской недвижимости по сниженным ставкам, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Председатель комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк отметила, что правительство Москвы предоставляет бизнесменам значительные льготы по аренде городской недвижимости.

По словам мэра, в текущем году арендаторы городских помещений благодаря льготам сэкономят около 7,8 млрд рублей.

«Ставка 4,6 тыс. рублей за 1 кв. м в год доступна субъектам малого бизнеса, которые работают в социально значимых сферах и арендуют помещения без торгов», — сказал Собянин.

Ставку 3,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год устанавливают:

учреждениям, которые предоставляют услуги дополнительного, высшего и среднего профессионального образования;

предпринимателям, открывшим в городских помещениях стоматологические клиники, медцентры и другие объекты.

Учебным заведениям с лицензий на среднее общее, основное, начальное и дошкольное образование предоставляют ставку 1,8 тыс. рублей.

30% от рыночной стоимости или 3,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год платят общероссийские профсоюзы, социально ориентированные НКО, общественные объединения и другие организации.

В Москве действует программа «1 рубль за квадратный метр в год» для предпринимателей, которые по итогам аукционов арендуют объекты культурного наследия, помещения и здания для гостиниц или образовательной деятельности.

Как отметила Вовк, московское правительство предоставляет огромные льготы для участников бизнеса разных уровней в значимых сферах, в частности, в направлении аренды городской недвижимости по сниженным ставкам.

«И масштабы такой поддержки колоссальны. Далеко не все знают, что очень популярная мера — это ставка 1 рубль за квадратный метр в год для образовательных учреждений и гостиниц. Причем это не просто в абстрактных зданиях, а в объектах культурного наследия», — рассказала Вовк.

Эксперт уточнила, что для этого необходимо участвовать в аукционе, но данное условие не является препятствием. Аукционы проводятся открытым методом: все желающие могут предоставить необходимый набор документов и стать участником (и в том числе победителем) данного конкурса. По мнению Анны Вовк, это говорит о понятности, открытости и прозрачности данной системы.

Также в городе поддерживается сфера дошкольного, начального и среднего образования с выгодными ставками — 30% от рыночной стоимости аренды. Еще существует и фиксированная ставка.

«На сегодняшний день 3,5 тыс. рублей за квадратный метр городского помещения в год. Это очень помогает развивать новые проекты как государственного, так и частного характера, некоммерческие объединения, которые проводят программы образовательные, поддерживающие и развивающие для детей, для подростков, для взрослых людей. То есть это касается в целом всей образовательной сферы», — пояснила Вовк.

Одним из наиболее широко распространенных предложений имущественных льгот является поддержка малого бизнеса, который работает в социально значимых сферах.

«Здесь можно, в общем-то, не участвовать ни в каких торгах и получить необходимое помещение в аренду. Могу сказать, что для малого бизнеса арендная ставка офиса, особенно для сферы услуг, является одним из ключевых факторов в расходах, одной из ключевых статей бюджета. Поэтому данная мера поддержки положительно сказывается на активности предпринимательства в социальной сфере в Москве», — сказала Вовк.

Она уточнила, что программу можно считать своевременной и целесообразной. За последние 14 лет она показала свою эффективность.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о выставленном на аукцион по программе «1 рубль за квадратный метр в год» здании для детского сада в районе Ивановское.

«Здание в районе Ивановское выставлено на аукцион по программе „1 рубль за квадратный метр в год“. Будущий арендатор сможет открыть в нем частный детский сад на 180 мест. Для перехода на льготную ставку аренды из расчета 1 рубль за квадратный метр в год инвестору необходимо отремонтировать или реконструировать объект и выполнить остальные условия столичной программы», — отметил он.