Эксперт Мезенцев: новый закон в Подмосковье защитит с/х земли от застройки

Эксперт, руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев заявил, что новый региональный закон о защите сельскохозяйственной земли от застройки выгоден всем. При этом он подчеркнул, что обратной силы этот закон не имеет, сообщает сайт MK.ru .

В конце прошлого года стало известно, что правительство Подмосковья готовит законопроект, который запретит перевод сельхозземель под жилищное строительство. В социальных сетях стали появляться тревожные новости о судьбе уже построенных СНТ. Мезенцев подчеркнул, что закон не имеет обратной силы.

«Такой закон необходим, потому что он будет защищать от застройки ценные сельскохозяйственные земли, которые играют ключевую роль в продовольственной безопасности региона. У нас и так много земли уже разбазарено, нужно сохранить хотя бы то, что осталось», — отметил эксперт.

Он напомнил, что под дачи муниципалитеты давно не выделяют земли. Исключение составляют только многодетные семьи.

«Если после принятия нового закона льготникам начнут выделять участки на землях, имеющих статус индивидуального жилищного строительства в рамках населенного пункта, они лишь выиграют от этого. У них появятся надежное электроснабжение, регулярный вывоз мусора, качественные дороги», — объяснил Мезенцев.

Специалист подчеркнул, что во всем необходим баланс. Если село застроить, то оно превращается в город, где нужна колоссальная инфраструктура. Это приводит к антропогенной нагрузке на сельскую местность. От бесконтрольной застройки страдает не только аграрное производство, но и природа, экология и сами люди, поэтому такой закон необходим, заключил эксперт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.