Эксперт Лупий: Москва задает тренды по созданию сбалансированной городской среды

Столица является неоспоримым городом-лидером как по благоприятности инвестиционной среды, так и по благоустройству территорий. Последние годы строительная отрасль России движется в направлении комплексного развития территорий. Теперь города уходят от гонки за «голые» квадратные метры в сторону создания благоприятной городской среды, сообщил РИАМО сопредседатель гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, с начала года в столице ввели более 2,6 млн. кв. м недвижимости. Среди них — 1,15 млн «квадратов» жилья, в том числе и по программе реновации.

Создается сбалансированная городская среда — параллельно возводится социальная инфраструктура, развивается транспортная система.

«Наконец мы отходим от гонки за „голые“ квадратные метры, а думаем о комфортной и благоприятной городской среде, где с удовольствием будем жить мы и наши близкие. Сегодня удобство — это не только близкая доступность объектов социальной инфраструктуры, но и высокий сервис обслуживания, и тут Москва снова задает высокие стандарты, активно развивая цифровые сервисы и повышая уровень компетенций персонала» Андрей Лупий сопредседатель гильдии организаций стройкомплекса при МТПП

Он добавил, что параллельно с развитием городской территории идет развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

«Несмотря на активный рост населения и количества транспорта в столице за последние годы, транспортная доступность в городе растет за счет новых развязок, строительства скоростных участков и, конечно, активного развития городского транспорта», — добавил Лупий.

С начала текущего года в городе возвели 21 социальный объект, в том числе 3 объекта здравоохранения, 9 детсадов и 3 школы. Одну из них в ТиНАО построил инвестор по программе создания мест приложения труда.

Также окончено строительство 3 спортобъектов, включая спорткомплекс «Раменки».

Была открыта развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, а еще путепроводы в районе 24-25 км Ленинградского шоссе.

Завершено формирование Белорусского вокзала. Открыт южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово и северный вестибюль Москва-Сити МЦД-4.

Сейчас строятся и проектируются новые станции и линии метро. Завершаются мегапроекты — основные работы по Национальному космическому центру закончатся до конца года.