Эксперт: квартирант не имеет права выбрасывать вещи хозяина и делать капремонт

Владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» в беседе с RuNews24.ru рассказал, на что не имеет права квартирант в съемном жилье.

Во-первых, согласно статье 616 Гражданского кодекса РФ, съемщик не может выбрасывать вещи хозяина или распоряжаться ими без предварительного согласия. Лучше этот пункт прописать в договоре.

Во-вторых, в съемной квартире нельзя делать капитальной ремонт, об этом гласит статья 681 ГК РФ. Однако текущий ремонт, особенно из-за ущерба, конечно, осуществляет именно арендатор.

Нельзя сносить стены и устанавливать перегородки без согласия собственника, менять системы отопления или электроснабжения. Эти действия могут испортить состояние жилья и потребовать дополнительных затрат на восстановление.

Отдельный вопрос – субаренда, она строго запрещена законом без письменного разрешения арендодателя.