Эксперт Кулаков высоко оценил темпы жилищного строительства в Москве

В прошлом году в России сдали 51,7 кв. м нового многоквартирного жилья. Из них 7,1 млн кв. м приходится на московские новостройки. Таким образом каждый седьмой метр жилья построен в Москве, рассказал РИАМО президент СРО «региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

«Таких темпов жилищного строительства мы не видели никогда. 60 домов жилой площадью 961,39 тыс. кв. м построены для нужд реновации, то есть 15% новоселов получили жилье от города безвозмездно, существенно улучшив жилищные условия. Это большое достижение столичного градостроительного комплекса», — отметил Кулаков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня строителя озвучил промежуточные итоги работы градостроительного комплекса в текущем году.

«Несмотря на санкционное давление, московские специалисты сохраняют высокие темпы работы. В числе основных задач — возведение домов по программе реновации, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры и в целом создание комфортной и сбалансированной городской среды», — сказал Собянин.

Он добавил, что главными достижениями в период с января по июль 2024 года стали:

введение в эксплуатацию 5,3 млн кв. м недвижимости, из которых 2,2 млн кв. м приходится на жилье;

ввод 48 объектов социнфраструктуры — 7 культурных учреждений, 10 спортивных и 8 медицинских объектов, 23 зданий детсадов и школ;

окончание строительства 12,3 км автодорог, 1 пешеходного перехода и 8 искусственных сооружений;

ввод 7 объектов железнодорожного транспорта, в том числе нового столичного городского вокзала МЦД-3 Митьково;

технический пуск первого участка Троицкой линии метро, начало строительства Рублево-Архангельской линии и станции «Достоевская» на Кольцевой линии.

Подробности о проведенной в Москве работе и планах на ближайшее время можно узнать по ссылке.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал о роли частных инвесторов в развитии городской среды в столице.

«Частные инвесторы, в том числе с помощью проектного финансирования, инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 трлн рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около 4 трлн рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 трлн рублей», — пояснил Ефимов.