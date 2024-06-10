Эксперт Кулаков рассказал о заблуждениях об инвестициях в недвижимость

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков отметил, что инвестиции в недвижимость могут быть невыгодны. По его словам, перед приобретением жилья необходимо учесть ряд рисков.

Эксперт предупредил, что для получения значительной выгоды от перепродажи квартиры хозяин будет вынужден ждать от пяти до семи лет. Все это время ему придется также платить за коммунальные услуги.

«Здесь реальна только одна цель — спасти средства от инфляции», — обратил внимание Кулаков в интервью радио Sputnik.

Профессор подчеркнул, что также сдача квартиры может привести к дополнительным финансовым и моральным трудностям. Так, арендаторы могут устроить потоп или повредить технику.

Кулаков добавил, что избежать неприятных последствий поможет страховка недвижимости, в том числе и от причинения ущерба третьими лицами.