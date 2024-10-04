Эксперт Костякова рассказала о значимости программы реновации для жителей Москвы

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале , с начала 2024 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 23 новостройки, передали под заселение 44 жилых комплекса. Директор по развитию CM International Софья Костякова отметила важность программы в Москве.

«В целом переселение по программе затронуло свыше 176 тыс. москвичей, они получили новые квартиры или находятся в процессе переезда. В эксплуатацию введены 327 домов, в проектировании и строительстве — еще 464. Для каждого архитекторы учитывают окружающую застройку и исторические особенности района», — написал ранее градоначальник.

Помимо этого, большое внимание уделяется благоустройству рядом с ЖК. Оборудовали больше 500 детских, 350 спортивных площадок, свыше 280 зон отдыха.

«Важность программы реновации в Москве заключается в максимальном учете окружающего контекста реализуемой застройки. Это отражается не только в создании новой инфраструктуры и сервисов для жителей, но и в благоустройстве, изменении транспортных схем — для удобства пользования территориями. Таким образом, новые дома органично вписываются в окружающий контекст, создавая бесшовную среду и поддерживая локальную идентичность районов и сформировавшиеся ежедневные практики горожан», — уточнила Костякова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о новостройке по программе реновации в Пресненском районе.

«Свыше 600 жителей четырех старых домов в Пресненском районе приступили к поэтапному переселению по программе реновации с сентября. Им предоставили квартиры с улучшенной отделкой в новостройке по адресу: улица Пресненский Вал, дом 19. Всего в Пресненском районе предусмотрено переселение около восьми тысяч жителей 53 старых домов», — заключил он.