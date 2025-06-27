Эксперт: город создает условия для строительства современных объектов культуры

В 2025 году будет завершено возведение нового здания картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице в столице, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание возводят в неоклассическом стиле, а интерьерные решения выполнят на стыке модерна, неоклассики и ампира. Идея проекта принадлежит самому художнику.

«Почти готов монолит здания. Сейчас специалисты приступили к монтажу кровли и фасадов из декоративных стеклофибробетонных изделий, делают черновую и чистовую отделку. В галерее будут экспозиционно-выставочная зона, фондохранилище и реставрационные мастерские, а также комфортное фойе и входная группа», — сообщил градоначальник.

Галерея расположена у станции метро БКЛ «Савеловская».

Также руководитель и партнер UNK interiors Юлия Тряскина поделилась подробностями о развитии привлекательности Москвы как туристического центра.

«Привлекательность Москвы как туристического центра растет быстрыми темпами, в том числе, благодаря строительству новых объектов культуры. Также это способствует развитию и смежных сфер: сферы гостеприимства, ритейла, питания и развлечений. В этих локациях появляются магазины, рестораны, отели. Город создает условия для строительства современных объектов культуры, технически оснащенных и многофункциональных пространств. Однако он заинтересован в высоком качестве качество культурно-развлекательной инфраструктуры, поэтому становится требователен к таким учреждениям. Они строятся актуальными, интересными посетителям, экономически эффективными, гармонично интегрированными в городскую среду», — добавила Тряскина.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал (https://stroi.mos.ru/press_releases/vladimir-iefimov-nachalas-podghotovka-k-stroitiel-stvu-biznies-tsientra-u-mietro-poliezhaievskaia-po-proghrammie-komplieksnogho-razvitiia-tierritorii?from=cl) о строительстве бизнес-центра на территории бывшей промзоны «Магистральные улицы».

«На участке КРТ общей площадью 1,6 га, расположенном в бывшей промзоны „Магистральные улицы“, инвестор приступил к подготовительным работам по возведению бизнес-центра. По проекту КРТ здесь будет создано современное общественно-деловое пространство. В результате жители района Хорошевский получат новый современный многофункциональный объект, в котором появится более 400 рабочих мест. Здание переменной этажности будет расположено по адресу: Хорошевское шоссе, владение 39. Работы планируется завершить в 2028 году», — заключил вице-мэр.