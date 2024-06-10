Эксперт Федотов: ценные объекты дорожают, даже если рынок вторички падает

Наблюдается тренд на некоторое снижение цен на вторичное жилье, однако конечная стоимость всегда зависит не от ситуации на рынке, а от конкретного объекта, сообщил РИАМО сооснователь и генеральный директор фонда «Бридж» Максим Федотов.

Действительно, на рынке вторичной недвижимости можно наблюдать некоторое снижение цен, говорит он.

«Однако в подобных оценках всего рынка я всегда немного сомневаюсь. Покупателям квартир и коммерческим организациям состояние всего рынка не столь важно, интересны конкретные квартиры», — комментирует Федотов.

По его мнению, общий тренд может помочь, но он не заменит переговоры в каждом отдельном случае. Рынок — это одно, а конкретные кейсы могут отличаться.

«Если вам понравилась конкретная квартира, потому что у нее окна выходят на нужную сторону, рядом есть садик, школа для детей и вся необходимая инфраструктура и это вторичная квартира, ее цена может расти вопреки общему тренду. Ее эксплуатационные характеристики повышают стоимость на рынке недвижимости. Поэтому ценные объекты могут дорожать, даже если статистически рынок вторичного жилья падает», — объясняет Федотов.