Эксперт: дома по реновации в ЦАО отличаются оригинальностью в фасадных решениях

В центре Москвы в Программу реновации включены 110 домов, в которых проживает больше 16 тысяч человек, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«На сегодняшний день в ЦАО для строительства новостроек подобраны 20 стартовых площадок, а в проектировании и строительстве находятся 11 домов. Также 7 домов уже введены в эксплуатацию. Для удобства жителей центра столицы возводим и социальную инфраструктуру», — подчеркнул градоначальник.

Так, в Пресненском районе в следующем году появятся: в Большом Тишинском переулке — учебный корпус на 300 мест, который войдет в состав образовательного комплекса ГБОУ «Романовская школа». Готовность — уже больше 40%; в Причальном проезде — учебный корпус на 400 мест; в Стрельбищенском переулке будет детский сад на 225 мест.

Евгения Муринец, архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» отметила, что ЦАО является наиболее непростым с точки зрения нового строительства район Москвы.

«Это обусловлено, в первую очередь, большой концентрацией исторической застройки, охранных зон, ценных визуальных раскрытий, говоря профессиональным языком. Иными словами, при строительстве в этом районе крайне важно учитывать то, как новое здание впишется в исторический контекст. Дома программы реновации, которые мы видим в ЦАО, как раз отличаются не только соразмерной с соседней исторической застройкой, при наличии таковой, этажностью, но и замысловатостью в фасадных решениях. Что не менее важно в развитии комфортной городской среды центра Москвы, это и строительство объектов социальной функции. Несмотря на высокую стоимость земельных участков центрального округа столицы, возможно, мы говорим о самой высокой стоимости в нашей стране, город за последние 10-12 лет уже неоднократно демонстрирует приверженность к комплексному подходу в развитии территорий», — добавила эксперт.

В пример она привела парк Зарядье, открытый в 2017 году. Решение о том, что на данном месте будет общедоступная озелененная территория принималось президентом и мэром города, не смотря на предшествующие этому предложения от застройщиков и девелоперов по рассмотрению площадки под коммерческую застройку.