В Филимонковском районе столицы подошло к концу возведение детского сада для 350 ребят. Там оборудованы физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые и кружковые зоны, а также общественные пространства, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание на ул. Никитина войдет в состав школы № 2120.

«Специалисты стремились создать здесь комфортную и безопасную среду. При строительстве выбрали кирпичную технологию — это прочный материал с хорошей звукоизоляцией и теплоемкостью. В отделке использовали экологичные и износостойкие материалы. Интерьеры оформили в спокойной бежево-фисташковой гамме, создающей уютную атмосферу. В группах на первых этажах поставили систему „теплый пол“, — прокомментировал градоначальник.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик уточнила, что сегодня в Москве ведется активное строительство образовательных учреждений. Новые школы и детсады проектируются с учетом всех требований безопасности, комфорта и доступности для детей. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры в новых районах.

«Современное здание на ул. Никитина, рассчитанное на 350 детей — пример грамотного подхода к созданию образовательной среды. Особое внимание уделено безопасности и комфорту: здесь есть просторные физкультурный и музыкальный залы, уютные спальни, игровые и кружковые зоны, а также общественные пространства для общения и развития. Использование экологичных и износостойких материалов в отделке гарантирует долговечность и безопасность интерьеров, а спокойная цветовая гамма способствует созданию доброжелательной атмосферы. Инвестиции в социнфраструктуру города продолжаются: с 2011 года в столице построено более 1,1 тыс. объектов, а на 2025–2026 годы запланировано возведение еще порядка 150 детсадов, школ и других учреждений. Все это позволяет не только удовлетворять растущий спрос жителей на качественное образование, но и формировать современную, комфортную и доступную образовательную среду», — поделилась Зубарик.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о том, как в столице создается социнфраструктура.

«В Москве большое внимание уделяют созданию социальной инфраструктуры. Объекты возводят за счет городского бюджета и средств инвесторов. Так, с 2011 года в Москве построили 1143 социальных объекта — 661 здание школ и детских садов, около 175 объектов здравоохранения, 225 спортивных и 82 объекта культуры. В частности, завершили строительство таких важных для столицы учреждений, как флагманский центр городской клинической больницы имени В. М. Буянова, Ледовый дворец в Мневниковской пойме, а также открыли в Измайлове первый детский сад, построенный по модульной технологии», — заключил вице-мэр.