Эксперт: без льготной ипотеки спрос на первичку в России просядет

Эксперт Репченко предрек падение спроса на первичку в РФ без льготной ипотеки

Без искусственной поддержки в виде льготной ипотеки спрос на первичном рынке жилья в России, безусловно, просядет. При этом снижение продаж окажет давление на цены, сообщил РИАМО руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Покупать квартиры по аномально высоким ценам под 18-20% годовых — на этом уровне сегодня минимальные ставки по рыночной ипотеке — люди просто не смогут, уверен он. И снизившиеся продажи будут давить на цены.

«Вряд ли мы увидим серьезный пересмотр цен в прайсах. Скорее всего, застройщики увеличат размер дисконта, и в целом предложений квартир со скидками на первичном рынке станет больше», — полагает эксперт.

Тем более, что о катастрофическом падении спроса речь не идет — на первичном рынке остаются адресные льготные госпрограммы, добавляет Репченко.