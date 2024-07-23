Ипотечные программы с доступными ставками необходимы, чтобы люди в России, имеющие пусть даже небольшой, но стабильный доход, имели возможность приобрести жилье. При этом понятны опасения Центробанка, когда в условиях дешевой ипотеки и растущего спроса растут цены на недвижимость, сообщил РИАМО заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «ОМ Девелопмент» Петр Барсуков.

Сегодня банки страны вновь начали принимать заявки по новым условиям семейной ипотеки. Подать документы могут семьи с одним ребенком в возрасте до 6 лет включительно, с двумя и более несовершеннолетними детьми или ребенком-инвалидом. Ставка для всех регионов составляет 6% годовых.

«Господдержка семей крайне важна для улучшения демографической ситуации в стране, ведь когда у человека нет жилья и возможности его купить на адекватных условиях, он не будет даже задумываться о семье. При этом льготные ипотечные программы требуют сбалансированного решения. С одной стороны, оно должно предотвратить рост цен выше рынка, с другой, оставить для всех слоев населения доступную ипотеку», — отметил Барсуков.

Эксперт также подчеркнул, что игроки рынка должны не только задумываться о своей отрасли, а сообща сделать так, чтобы у людей вне зависимости от их достатка была возможность приобрести жилье.

«А для среднего класса и ниже среднего это дает исключительно ипотека», — добавил Барсуков.

По словам эксперта, сейчас сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ограничена 12 млн рублей. Для других регионов — 6 млн рублей.

«Эти суммы существенно ниже средних цен на двух- и трехкомнатные квартиры. А именно такие нужны семьям с детьми, а не студии или „однушки“. Было бы целесообразно увеличить лимиты в рамках программы, чтобы сделать жилье более доступным», — заключил специалист.