Эксперт: архитектура современных школ и детсадов Москвы способствует обучению

В столице строят новые школы и детские сады с уникальным дизайном, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Заместитель генерального директора по развитию архитектурного бюро Антон Широков уточнил, что в современных детских садах и школах эстетика играет важную роль в формировании у учащихся позитивного отношения к процессу обучения.

По словам мэра, архитекторы стараются найти баланс: вписать здание в окружающую среду и в то же время сделать его оригинальным.

Так, новый образовательный комплекс во Внукове будет облицован плиткой «под кирпич» древесного цвета. Часть комплекса планируют украсить витражными стеклами во всю высоту. Такой фасад пропускает много света.

Главная особенность детсада в Коммунарке — яркие желтые и оранжевые оттенки, закругленные углы здания и барельеф с изображением животных.

В Южнопортовом построят образовательный комплекс с волнообразными фасадами.

Необычные изогнутые фасады будут также в новом образовательном комплексе в районе Щукино. Многочисленные выступы с окнами сделают здание более объемным и воздушным. Внутри сделают перегородки с окнами в японском стиле. Они наполнят классы и коридоры дополнительным светом.

Детсад и школу в Восточном Биюлеве гармонично вписали в застройку. Здание состоит из прямоугольников разных габаритов, форм и декоративных элементов. Главные входы украсили сплошным витражным остеклением.

Один из объектов возводит город, а остальные — инвесторы. По завершении работ застройщики передадут их в систему образования Москвы.

«Классический формат школ и детских садов заключался в строгом зонировании пространства, которое практически везде было одинаковым. Современные учебные заведения отличаются тем, что зоны могут использоваться в разных режимах. Помещения трансформируется под разные учебные задачи. Кроме того, учитывается инклюзивность — помещения должны быть приспособлены и удобны для детей с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что архитектурные решения не ограничиваются функциональностью. В образовательном процессе эстетика пространств играет не последнюю роль в формировании у учащихся позитивного отношения к процессу обучения, она должна приносить удовольствие от продуманной интересной архитектуры и современных интерактивных приемов в интерьерах», — отметил заместитель генерального директора по развитию архитектурного бюро Антон Широков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве школы с необычным дизайном на севере столицы.

«Площадь четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тысячи квадратных метров. Он стал частью образовательного комплекса школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора. Уникальный архитектурный прием при строительстве учреждения был реализован в виде нависающего объема конференц-зала, который поддерживается снаружи V-образными опорами. Там можно будет проводить разнообразные школьные мероприятия, а также использовать его для отдыха учащихся», — сказал Ефимов.