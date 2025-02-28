Экскурсии и выставки: глава Союза архитекторов Петербурга рассказал о работе

Новый генеральный директор Государственного музея истории города и президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев заявил, что работа общественной организации, прежде всего, должна состоять в развитии ее профессиональной деятельности, а также клубной, объединяющей людей, части, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Вместе с администрацией Адмиралтейского района мы проводим бесплатные экскурсии по особняку Половцова и концерты для жителей района. Отдельно на безвозмездной основе проводятся экскурсии для детей и пожилых граждан», — рассказал Григорьев.

По его словам, в этом году Союз возобновил традицию проведения детских елок, организуются выставки молодых и опытных художников и архитекторов. Совместно с Фондом содействия восстановления объектов истории и культуры организуются профессиональные встречи.

Разработана концепция будущего музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга. Он может стать площадкой, на которой жители будут получать достоверную и качественную информацию о развитии города, истории архитектуры и градостроительства.