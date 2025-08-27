Экс-глава ЮКОСа Ходорковский* может лишиться земельного участка по решению суда

сегодня в 22:16

В московский суд поступил иск к экс-руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*

Федеральная служба судебных приставов обратилась в Мещанский районный суд Москвы с требованием изъять земельный участок, который принадлежит Михаилу Ходорковскому*, но оформлен на другое лицо, пишет РИА Новости .

Согласно полученным данным, начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП подал иск, направленный против бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС и других лиц — Платона Лебедева и Владимира Дубова. Приставы добиваются обращения взыскания на имущество должника, которое находится в распоряжении третьих лиц.

«В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М.Б.*, Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц», — сказали в суде.

На момент публикации заметки суд еще не принял данный иск в производство.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.