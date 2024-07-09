сегодня в 18:21

Экоурок для школьников прошел в Серпухове

Представители регионального оператора Подмосковья «МСК-НТ» провели интерактивное занятие для учащихся Липецкой СОШ городского округа Серпухов. Главная тема экоурока — разделяем отходы правильно, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Грамотное и вдумчивое отношение к отходам и навыки раздельного сбора должны формироваться с самого детства. Благодаря нашим экоурокам мы вносим свой вклад в экопросвещение подрастающего поколения», — сказал директор Чеховского филиала «МСК-НТ» Роман Куликов.

В рамках мероприятия ребята смогли не только узнать полезную информацию, но и поиграть в подвижные игры, посмотреть обучающие мультфильмы, а также порешать простые экологические и математические задачи на тему раздельного сбора отходов.

Особенно заинтересовала школьников практическая акция правильной утилизации пластика «Сожми и закрути ПЭТ», которая подразумевает сжатие пустых пластиковых бутылок перед утилизацией.

В конце занятия каждый смог продемонстрировать полученные знания на практике и получить маленькие призы за внимательность и интерес к пройденной теме.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.