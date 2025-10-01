Ефимов: ЖК появится на участке бывшей промзоны «Прожектор» в Москве по проекту КРТ

Часть территории бывшей промзоны «Прожектор» в столичном районе Перово будет преобразована в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Соответствующий проект опубликовано на официальном сайте правительства Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается системная работа по редевелопменту промзон и созданию комфортных пространств, интегрированных в общегородскую ткань. Этому способствует программа комплексного развития территорий», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что на территории бывшей промзоны завода «Прожектор» реализуется проект по созданию современного жилого квартала. На участке площадью 11,74 га, расположенном на улице Плеханова рядом с Зеленым проспектом и Электродной улицей, планируется возвести более 321 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Это позволит создать в районе Перово около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский, на территории бывшей промзоны планируется построить 169 тыс. кв. м жилья, включая 17 тыс. по программе реновации. В шаговой доступности возведут детский сад на 350 мест и торгово-развлекательный центр с ФОКом. Для бесперебойного электроснабжения построят трансформаторные подстанции.

В рамках программы КРТ на заброшенных и на неэффективно неиспользуемых территориях бывших промзон создаются новые городские пространства, гармонично вписывающиеся в общегородскую ткань. На данный момент в мегаполисе разрабатывается и реализуется 336 проектов КРТ, охватывающих более 4,2 тысяч га.

Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.