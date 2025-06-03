Ефимов: ЖК по реновации построят в Головинском районе по проекту КРТ

Участок в Головинском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был размещен на сайте столичного правительства. Участок расположен по адресу: Кронштадтский бульвар, вл. 47, рядом с живописными парковыми и зелеными зонами.

«В Головинском районе Северного административного округа Москвы по проекту КРТ появится современное и функциональное городское пространство. На отведенном под редевелопмент участке площадью 0,8 га построят жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью 22,8 тыс. кв. м. На первых этажах корпусов разместятся предприятия социально-бытового назначения, которые необходимы горожанам в шаговой доступности — магазины, кафе, службы быта, пункты доставки товаров», — уточнил вице-мэр.

От ЖК можно дойти пешком до Кронштадтского сквера, Большого и Малого Головинских прудов, где оборудованы пляжные зоны и места для пикников, а также до парка Петра Алексеева с Верхним и Нижним Михалковскими прудами и усадьбой Михалково. В шаговой доступности также находится станция МЦК Коптево.

«На участке, отведенном под комплексное развитие, построят жилой комплекс. Общая площадь квартир в нем составит около 14 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 500 москвичей. Рядом с будущим ЖК расположены основная и начальная школы, детский сад, частная школьная академия, два колледжа, Московский государственный университет спорта и туризма, библиотека № 44 им. В. Г. Короленко, а также магазины, кафе и другая инфраструктура, которой смогут пользоваться будущие новоселы», — заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На территории пройдут работы по благоустройству и озеленению, построят подъездные дороги и тротуары, создадут зоны отдыха. Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки.

По программе КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. На данный момент в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.