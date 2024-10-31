Ефимов: жители старого фонда в Лосиноостровском переедут в дом по реновации

В столичном районе Лосиноостровский, который расположен на северо-востоке города, около 200 жителей старого фонда получили письма с предложениями новых квартир, предоставляемых по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москвичи, получившие предложение о переселении, проживают в двух старых домах. Их новый дом расположен по адресу: ул. Стартовая, д. 3/1, что примерно в 200 метрах от прежнего места жительства.

«В Лосиноостровском районе к осмотру новых квартир по программе реновации приступают около 200 жителей двух домов. Для их заселения передан современный жилой комплекс, расположенный по адресу: Стартовая улица, дом 3/1. Всего в районе новые квартиры получат более 4,6 тыс. семей из 68 старых домов», — прокомментировал вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что жители могут проконсультироваться по поводу вопросов, связанных с новым жильем, обратившись в центр информирования по переселению.

«Город предложил современные квартиры с улучшенной отделкой 86 жителям дома 5, корпуса 2 на Стартовой улице и 100 жителям дома 8, корпуса 2 на Таймырской улице. Чтобы сделать процесс переселения для них более комфортным и быстрым, 6 ноября 2024 года на первом этаже новостройки откроется центр информирования по переселению. В нем горожане смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с оформлением документов на новое жилье», — сказал Гаман.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новый дом рассчитан на 141 квартиру, а также поделен на две секции.

В шаговой доступности от новостройки расположены школа, больницы, медицинский колледж и объекты бытовой инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала текущего года по реновации в городе было введено в эксплуатацию 23 новостройки и передано под заселение 44 ЖК.

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