Ефимов: жители Москвы выкупили со скидкой около 500 участков для ИЖС

Начиная с 2020 года в Москве жители выкупили у города около 500 участков со скидкой 60% для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

После внесения изменений в закон «О землепользовании в городе Москве» в 2020 году жители получили возможность выкупать землю за 40% от ее кадастровой стоимости для возведения частного жилья. Льготой могут воспользоваться только собственники недвижимых объектов на участках с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

«За все время действия льготы 495 собственников объектов выкупили 53 га земли, предназначенной для ИЖС. За 4 года благодаря скидке в размере 60% горожане сэкономили более 1,5 млрд рублей. Теперь новые собственники смогут свободно распоряжаться землей», — отметил Ефимов.

За все время действия льготы наибольшее количество участков москвичи купили в Троицком административном округе — порядка 200.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, покупка площадок для ИЖС оказалась востребованной у жителей столицы.

«Общее число приобретенных со скидкой объектов ежегодно увеличивается. Если в 2021 году владельцы домов выкупили 100 участков под ними, то в 2022-м — около 130, а в прошлом году — уже почти 150», — рассказал Гаман.

Перед выкупом можно заранее определить стоимость участка, изучив его кадастровую стоимость на официальном сайте Росреестра. Чтобы заключить договор купли-продажи, нужно обратиться в департамент городского имущества. Подробнее об условиях можно узнать на портале mos.ru.