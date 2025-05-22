Ефимов: жители Лосиноостровского района приступили к переселению по реновации

В Лосиноостровском районе началось переселение свыше 300 жителей из двух старых домов на ул. Изумрудной в дом по реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Недалеко от дома находятся парк и пруд «Торфянка», школы, детсады, колледж современных технологий, а также объекты здравоохранения, магазины и кафе.

«Новостройка по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2, стала девятым домом, переданным под заселение по программе реновации в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа. В нее переедут более 300 жильцов двух соседних пятиэтажек. На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Там участникам программы реновации помогут на всех этапах переезда. Всего в Лосиноостровском районе предстоит расселить 68 старых домов, новое жилье получат более 12 тысяч москвичей», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что в доме находится 161 квартира с готовой улучшенной отделкой.

«Их общая площадь превышает девять тысяч квадратных метров. Пять квартир оборудованы для проживания маломобильных горожан с ограниченными возможностями здоровья. Проход в подъезде сквозной: выйти можно будет как во двор с площадками для активного отдыха и занятий спортом, так и на улицу с гостевой парковкой для автомобилей. В подъезде оборудованы комнаты для консьержей и колясочные, а на первом нежилом этаже откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры», — сказал он.

На придомовой территории для безопасности и комфорта жителей установлены объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

«Город направил уведомления о старте переселения по программе реновации более чем 300 жителям корпусов 1 и 2 дома 48 на Изумрудной улице в конце апреля. К осмотру квартир в новостройке — доме 44/2 на этой же улице — 22 мая приступили свыше 150 москвичей из корпуса 1, спустя неделю к ним присоединятся более 160 горожан из корпуса 2. Для удобства переселения участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут воспользоваться суперсервисом „Переезд по программе реновации“. В частности, он позволяет загрузить на портал личные и правоустанавливающие документы, необходимые для подготовки проекта договора, выбрать онлайн время и дату его подписания, а уже на этапе переезда оставить заявку на бесплатную помощь грузчиков и предоставление транспорта для перевозки вещей на новую квартиру», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, москвичам, которые находятся на стадии переезда в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна подробная персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого жителя и его жизненную ситуацию. Это поможет ускорить переезд и сделать его более комфортным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.