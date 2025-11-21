Ефимов: жители двух домов в Выхино-Жулебине осматривают квартиры по реновации

Москвичи из двух старых домов получили от города предложения по равнозначным квартирам в жилом комплексе на Ташкентской улице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Этой осенью город предложил 480 участникам программы реновации комфортные квартиры в новостройке по адресу: Ташкентская улица, д. 14, к. 2. Это жители двух пятиэтажек, которые первыми начали расселяться на Сормовской улице. Помимо москвичей из шести старых домов, которые переезжают сейчас, в Выхине-Жулебине комфортное жилье в новостройках получили горожане еще из 14 старых зданий», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что переселение здесь коснулось уже каждого третьего дома, входящего в программу.

Для расселения участников программы реновации в районе Выхино-Жулебино город предоставил шесть современных жилых комплексов. Их строительство велось с учетом принципов безбарьерной среды. Подобная организация пространства будет комфортна не только для новоселов, но и для обитателей близлежащих домов, которые смогут посещать магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и другие сервисные предприятия, расположенные на первых этажах этих новостроек.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, жители домов по адресам: Сормовская улица, д. 17 к. 4 и Сормовская улица д. 17 к. 6 начали выбирать квартиры в конце октября. С оформлением документов на новое жилье им помогают сотрудники столичного Департамента городского имущества, которые работают в центре информирования по переселению на первом этаже новостройки.

«Так как старые дома находятся в 300 метрах от заселяемого жилого комплекса, участникам не придется после переезда прикрепляться к новой поликлинике, переводить детей в другой сад или школу, составлять новые транспортные маршруты. Инфраструктура для них останется прежней, а станция метро „Юго-Восточная“ и остановка городского транспорта будут еще ближе», — пояснила Соловьева.

Переезд в новостройку для жителей расселяемых домов возможен сразу после подписания договоров на квартиры, так как в них уже выполнена отделка.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новостройка включает одну секцию, где расположены 184 квартиры с улучшенным ремонтом. Их совокупная площадь составляет 11 тыс. кв. м. Прилегающая территория полностью благоустроена: здесь высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и клумбы. Во дворе обустроили одну спортивную и две детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зону для отдыха.

«Чтобы переезд в новые квартиры для участников программы реновации был комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать на портале mos.ru. Но если москвичам удобнее получать услуги в очном формате, то они могут обратиться к администраторам Центра информирования по переселению. Благодаря единой сетке записи исключаются пересечения в слотах и длительное ожидание в очереди», — сказал Овчинский.

Как уточнили в столичном Департаменте информационных технологий, общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru поможет подготовиться к предстоящему переезду. Она объясняет организацию процесса, содержит данные о требуемых для оформления договора документах и предоставляет ссылки на полезные сервисы. Если указать индивидуальные параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию, учитывающую конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».