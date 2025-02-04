Ефимов: жители двух домов в Коптеве начали переселение в новый дом по реновации

Около 190 жителей двух старых домов в столичном районе Коптево начали переселение в новый дом по программе реновации, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый дом для переезда жителей по реновации находится по адресу: проезд Черепановых, д. 54А.

«Его общая площадь составляет свыше 14 тыс. кв. м. В новостройку уже начали переселяться 189 жителей двух старых домов, расположенных на ул. Коптевской и в проезде Черепановых. ЖК стал третьим в районе, построенным по программе реновации», — уточнил вице-мэр.

Новостройка расположена в районе со сложившейся городской инфраструктурой. Рядом есть школы, детсады и социально-бытовые предприятия. Недалеко также есть Большой Садовый пруд, усадьба «Петровско-Разумовское», станции Лихоборы и Коптево МЦК и станция Лихоборы МЦД-3.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился более подробной информацией о числе квартир в новостройке и рассказал, что конкретно будет в ней находиться еще.

«В новостройке 119 квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет почти семь тысяч квадратных метров. Первый этаж спроектирован нежилым, сейчас там работает центр информирования по переселению. После закрытия на его месте расположатся объекты социально-бытовой инфраструктуры. В подъезде уже оборудовали технические помещения, почтовые ящики и комнаты консьержей», — сказал он.

На данный момент придомовую территорию нового дома благоустроили: оборудовали зону для отдыха, а также детскую и спортивную площадки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, столица уже направила жильцам ветхого жилья письма, в которых предлагаются равнозначные квартиры.

«Город направил письма с предложениями равнозначных квартир в данной новостройке 72 жителям д. 52а в проезде Черепановых и 117 горожанам из дома 36 на ул. Коптевской. Они уже приступили к осмотру нового жилья. Узнать ответы на любые вопросы, которые связаны с оформлением документов и переездом, будущие жильцы могут у специалистов центра информирования по переселению. Чтобы сделать оперативным процесс оформления документов и провести переезд в новое жилье более комфортным, участники программы могут воспользоваться суперсервисом „Переезд по программе реновации“», — заявил министр.

Известно, что цифровой помощник помогает выбрать комфортный период для осмотра жилья, а после готовности проекта договора подобрать удобный день посещения центра для его подписания.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение по реновации.

Больше информации о программе можно найти на портале mos.ru. Узнать подробнее о квартирах и домах по реновации — по ссылке.

Программа реновация была утверждена в столице в 2017 году.