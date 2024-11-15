Ефимов: жители 880 старых домов получили квартиры в новостройках по реновации

В столице подошло к концу оформление документов на новые квартиры, которые предоставляются по программе реновации, с жителями из 880 старых домов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что часть из данного числа москвичей уже была полностью расселена в новостройки. Участники реновации получают новые квартиры в районах, где жили ранее. Однако в Зеленограде и ТиНАО переселение ведется в пределах округа.

«За время действия программы реновации 100 процентов горожан из 880 старых домов оформили документы на квартиры в новостройках — это около 147 тысяч человек. Из них более 17,4 тысячи москвичей из 353 старых зданий заключили договоры с начала 2024 года. Они стали правообладателями современного жилья в новостройках с чистовой отделкой и необходимым оборудованием», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями реализации программы реновации в столице.

«С начала реализации программы больше всего домов, в которых все москвичи стали правообладателями нового жилья, находится на юго-востоке столицы — 146. В этом округе современные квартиры получили около 27,1 тыс. человек. На востоке города оформление документов завершили свыше 19,7 тыс. москвичей — это 100 процентов жителей 126 старых зданий, а на западе — почти 18 тыс. горожан из 111 таких домов», — объяснил министр.

Расселенные дома по программе реновации демонтируют, а на их месте появляются новостройки с развитой инфраструктурой.

Также с начала реализации программы реновации переселение затронуло жителей 1074 домов, из них 812 полностью расселены, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Больше всего их в ЮВАО — 134 здания, в ВАО — 114, а в ЗАО — 106. На месте расселенных и демонтированных домов будут возведены новые жилые комплексы по стандартам реновации. Всего на данный момент в стадии проектирования и строительства находятся около 460 новостроек», — резюмировал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о включении 22 новых площадок в перечень территорий. На их территории пройдет возведение ЖК для переселения по реновации.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.