Ефимов: жители 84 домов в ЮАО оформили документы на квартиры по реновации

Со старта программы реновации жители 84 старых домов в Южном административном округе Москвы завершили оформление документов на квартиры в новых зданиях. Большинство этих домов уже снесено, а освободившиеся территории используются для строительства современных благоустроенных кварталов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала переселения по программе реновации оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках на юге столицы завершили москвичи из 84 старых домов. Это почти 16 тыс. горожан, которые уже переселились в новое жилье. Большинство расселенных домов снесли, остальные — готовят к демонтажу. На площадках, освобожденных от старых зданий, город возводит современные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой и благоустроенной территорией. После готовности новостроек равнозначные квартиры в них предложат другим участникам программы», — сообщил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что всего по действующей программе реновации город обеспечит комфортным жильем более 82 тыс. жителей округа из 378 старых зданий.

Жители расселенных домов получили комфортабельное жилье в тех же районах, где проживали раньше. Участники программы переехали в квартиры с готовым ремонтом, выполненным по стандартам реновации, и всей необходимой техникой.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, почти четверть зданий, где все собственники оформили документы на новые квартиры, находилась в районе Царицыно — 19 домов. В них проживало более 5,2 тыс. человек. В районе Нагорный договоры с департаментом городского имущества заключили участники программы из 12 расселенных зданий — свыше 2,7 тыс. человек.

«В Даниловском районе правообладателями комфортного жилья стали все москвичи из 11 домов — более 1,5 тыс. горожан», — добавила Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал про начало заселения еще 14 новостроек по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».