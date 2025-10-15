Ефимов: жители 56 домов в ВАО получили квартиры по реновации с июля по сентябрь

С июля по сентябрь более 2,2 тыс. участников программы реновации оформили документы на комфортные квартиры в новостройках на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В третьем квартале 2025 года квартиры с улучшенной отделкой в современных жилых комплексах по программе реновации на востоке столицы получили более 2,2 тыс. жителей 56 старых домов. Всем участникам программы город предложил равнозначное жилье в тех же районах, где расположены расселяемые здания. В большинстве случаев новостройки возводятся поблизости от освобождаемых домов. Это значительно упрощает адаптацию новоселов после переезда и позволяет сохранить сложившиеся социальные связи», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Восточном административном округе новые квартиры предусмотрены для более чем 209,6 тыс. человек из 1062 домов.

Недвижимость по реновации отличается практичной планировкой и передается с качественным ремонтом, а также необходимым оборудованием. За счет увеличенных кухонь и широких коридоров площадь новых квартир часто превышает площадь старых. Часть жилья приспособлена для нужд маломобильных горожан. Во всех зданиях и на прилегающих территориях создана безбарьерная среда. Первые этажи в современных жилых комплексах отведены под нежилые помещения, где могут разместиться городские учреждения или коммерческие объекты: например, магазины или сервисные предприятия для жителей района.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Восточном административном округе живет пятая часть всех участников программы реновации, поэтому здесь традиционно фиксируется наибольшее количество новых собственников. Среди районов округа по этому показателю в третьем квартале лидирует Новогиреево, где с июля по сентябрь договоры на квартиры подписали около 620 человек. Более 520 москвичей получили новое жилье в Перове.

«В Косине-Ухтомском, как и в районе Ивановское, документы оформили более 340 жителей. Участники программы могут заранее подготовиться к переезду, изучив инструкцию на сайте mos.ru. Это существенно сэкономит время и силы при переселении и сделает процесс более комфортным», — сказала Соловьева.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по реновации заселили еще 14 новостроек.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».